Карадагский змей стал культурным достоянием

В Республике Крым расширили перечень объектов нематериального этнокультурного достояния. В него добавили традицию водружения копии Знамени Победы на горные вершины, обряд крымчаков тъкун, мазанскую технологию применения крымской глины и легенду о Карадагском змее.

Новым приказом Минкультуры Крыма в список добавлены четыре объекта нематериального этнокультурного достояния. Теперь их 12, сообщил турпортал республики.

Итак, в перечень включена традиция водружения копии Знамени Победы на горные вершины Крыма, которая берет свое начало в 1965 году. Тогда профессиональные альпинисты накануне 9 Мая впервые установили этот патриотический символ на горе Ай-Петри. Теперь каждый год копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии развевается на высотах полуострова.

Нематериальным этнокультурным достоянием Крыма также признана поминальная традиция крымчаков — тъкун. Тризна проводилась через 7 и 30 дней, а также 11 месяцев после смерти человека. Для этого готовились национальные мясные блюда: кубетэ, пастель, чоче, т.д. К ним добавлялись овощи, соления и виноградная водка. Обязательно предусматривалась кара алва (черная халва). Мужчинам подавали черный кофе, женщинам — арле (напиток из ржаной муки). Сегодня тъкун организовывают в память о расстрелянных в 1941-42 годах симферопольских крымчаках. Представители этой этнической группы проводят поминки в крымской столице 11 декабря.

В реестр добавили и легенду о змее, который обитает у подножия горного массива Кара-Даг рядом с Коктебелем. Об этом монстре, живущем в водах Понта Эвксинского (современного Черного моря), писал Геродот в 5 веке до н.э. Позднее сказание гласит, что здесь Георгий Победоносец одолел гигантского змея и спас местных жителей. О встрече с мифическим существом в Средние века заявляли генуэзцы, османы и даже английские купцы. Страшилки о нем дожили до времен Николая I, который на поиски чудовища отправил в Крым целую экспедицию. А в 20 веке о неуловимом криптиде рассказывал Максимилиан Волошин, по некоторым данным, вдохновив тем самым Михаила Булгакова на написание «Роковых яиц».

Упоминания о морском монстре будоражат любителей мифологии до сих пор. Причем перед каждым этот «родственник» лохнесского чудовища предстает в разных обликах: то змееподобным ящером, то существом с головой собаки либо зайца и гривой коня... Есть мнение, что за Карадагского змея принимают вымершего плезиозавра.

Дополнила реестр мазанская технология применения крымской глины. Речь идет о давней традиции возведения домов в селе Мазанка Симферопольского района. Это было одно из первых русских поселений Крыма после его вхождения в состав Российской империи. Мазанками называли дома, которые здесь строили с помощью камней и обмазывали местной глиной до самых крыш. Такая технология получила продолжение в гончарном производстве, которое в наши дни практикуется в селе. Существует легенда, по которой Екатерина II, проезжая в 1787 году эти места и увидев скромные землянки, похожие на те, что строили в Полтавской губернии, удивилась и сказала: «Ну и быть тебе Мазанкой». Так у поселения появилось название.

Выявлением объектов нематериального этнокультурного достояния Крыма с 2022 года занимается фольклорно-исследовательская экспедиция. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура».

Перечень нематериального этнокультурного достояния Крыма

1. Праздник феодосийских караимов Ага думпа и технология приготовления традиционного для него блюда ступеч. Согласно преданию, правитель Кефе (средневековое название Феодосии) решил истребить всех караимов, но благодаря божественному вмешательству вся община была спасена. Эта история положила начало празднику Ага думпа, традиция длится уже более пяти веков. Отмечают его в феврале, устраивая гуляния с песнями и танцами. При этом главным блюдом торжества становится сладкий ступеч. Его готовят из вареной карамели, вываленной в жареной муке.

2. Традиция заключения брачного договора — шетара — у караимов в Евпатории. Эти документы написаны на древнееврейском и разговорном караимском языках и делятся на две части: сам брачный договор с перечислением взаимных обязательств супругов; запись приданого невесты и выкуп, который платил жених. Подписывали документы свидетели-шошбины, старейшины-поручители и караимские священники газзаны, всего — 12 человек.

3. Греческий праздник Панаир, который отмечает в селе Чернополье Белогорского района православная община фракийских греков Крыма 3 июня — в престольный день церкви Святых Равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены. После утренней литургии духовенство, прихожане и гости идут крестным ходом к «Святой кринице» — целебному источнику царя Константина. К тому самому, который привлек в эту местность первых поселенцев — фракийских греков. Все желающие могут приехать на праздник, чтобы познакомиться с кухней, обрядами и фольклором греков.

4. Традиционная крымскотатарская техника золотого шитья двусторонней гладью «татар ишлеме». Этот способ не имеет аналогов в мире. Вышитый рисунок идентичен с лицевой стороны и изнанки. В такой технике в старину украшали девичьи платки, женские головные покрывала, свадебные мужские пояса, накидки на детские люльки, салфетки, скатерти.

5. Народный крымскотатарский семейный ансамбль Зинадиновых «Къатырша-сарай», который входит в состав дома культуры села Мичуринское Белогорского района. Коллектив создан в 1991 году, а свое название получил благодаря старому наименованию села Лечебное, где живет творческая семья.

6. Технология крымской ажурной и фоновой филиграни — тончайших кружевных узоров из серебра.

7. Традиции, связанные с ловлей керченской сельди. В 1830-х годах граф Михаил Воронцов пригласил в Керчь из Амстердама специалиста Николая де Вея, который научил местных рыбаков технологиям соления и сохранения сельди по голландскому образцу, с использованием крупной соли (сухой засол). По сей день Керчь считается рыбацкой столицей Крыма, а выловленная у её берегов сельдь — лучше каспийской и атлантической.

8. «Легенда о семи колодезях» села Ильичево Ленинского района Крыма. В конце 19 века там находилось немецкое селение Зибенбрунн. Сказание гласит: у одного старого немца были семь колодцев, воду из которых он раздавал односельчанам бесплатно. После смерти хозяина его сын решил живительную влагу продавать и запер колодцы. Вода из них ушла. Владелец покинул землю, и вода вернулась. Сегодня в Ильичево возродили четыре колодца.