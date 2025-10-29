Южную бухту очищают от нефтепродуктов

Экологические службы держат на контроле ситуацию с затонувшим в Севастополе плавкраном.

В адрес Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора 27 октября поступило оповещение о затоплении плавкрана в результате подъемных грузовых испытательных работ в Южной бухте. На поверхности акватории обнаружено загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 409038,24 кв.м.

Инспекторы управления совместно со специалистами ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция» произвели отбор проб морской воды для определения концентрации загрязняющих веществ — нефтепродуктов.

В настоящий момент осуществляют работы по очистке акватории Южной бухты. Ведется постоянный мониторинг полноты и достаточности принимаемых мер для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Новых выбросов нефтепродуктов в районе аварийного судна не наблюдается.

«На месте аварии судна в Севастопольской бухте буксир Росморпорта «Труженик» обеспечил установку боновых заграждений. Специализированное спасательное судно Морспасслужбы «Александр Сизонцев» приступило к ликвидации разлива нефтепродуктов в районе аварии, установлены дополнительные боновые ограждения. В настоящее время силами специалистов Морспасслужбы ликвидируются остатки разрозненных пятен нефтепродуктов», — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

27 октября в Южной бухте при проведении работ на территории Севастопольского морского завода (входит в состав ОСК) произошло опрокидывание плавучего крана. В результате ЧП два человека погибли, более 20 получили травмы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Опрокинувшийся плавучий кран не был введен в эксплуатацию, в момент крушения на нем велись испытания.