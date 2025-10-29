Этот непостижимый Китай

Китай — страна, которая удивляет, увлекает и шокирует. Так утверждает жительница Севастополя Лариса Князева, которая ездит в Китай с 2015 года. Сначала в качестве туриста, а с недавних пор — как потребитель медицинских услуг одной из частных клиник города Далянь.

За это время ей удалось избавиться от целого ряда проблем со здоровьем, которые она безуспешно пыталась решить традиционной медициной. Вместо таблеток и инъекций в Китае ей предложили иглоукалывание, массаж, баночный массаж и воду уникального термального источника, залегающего на глубине 1,5 километра в городе Далянь, где и расположена частная клиника. Врачи ставят диагноз по состоянию зрачков, ногтей, языка и частоте пульса.

В этом году Л.Князева купила билет в Далянь заранее, когда еще не было принято решение об отмене виз в Китай. Однако дальнейшие события показали, что она поступила правильно. С введением безвиза для россиян авиакомпании существенно повысили цены на авиабилеты.

Китай, как он есть

Перед своей первой поездкой в Китай наша рассказчица мало что знала об этой стране. Ее представление о китайцах ограничивалось образом человека небольшого роста в китайской шляпе-конусе «нон». Тогда она впервые приехала в небольшой областной город Далянь, который на поверку оказался восьмимиллионником со зданиями в 37 этажей. Спустя 10 лет здания снова удивили, но на этот раз в 70 этажей!

Продукция китайского автопрома — еще одно яркое впечатление ее нынешней поездки. Такого разнообразия автомобилей она не встречала ни в одной стране.

Россиян любят

Китайцы очень благожелательны ко всем гостям своей страны, но одно упоминание, что ты из России, вызывает искреннюю улыбку и просьбу сделать совместное фото. А таксист, узнав, что его пассажирка приехала из России, тут же радостно затянул «Калинку».

Доброе отношение к россиянам она почувствовала еще в самолете, когда летевшая рядом молодая китаянка радостно заулыбалась при слове «russian».

Культурный шок продолжается

Еще и потому, что каждый свой приезд Л.Князева старается узнать страну с новой стороны, для чего активно путешествует.

Очередным открытием стала тотальная цифровизация всех сторон жизни китайцев. Через приложения в телефоне там можно сделать буквально всё. Наличными деньгами и какими-либо карточками китайцы не пользуются совсем, у них всё в телефоне.

Одним из самых ярких впечатлений нынешней поездки стал Музей естественной истории в Даляне. Он поражает своими размерами и масштабами представленных коллекций животных и растений, а еще тем, что вход в музей бесплатный для всех. Понравился и парк «Мелодия моря» — архитектурная фантазия на морскую тему на холме в самом центре города. Самое удивительное там — огромные объемные скульптуры морских животных на стенах одной из частей парка: осьминоги, мидии, крабы, кальмары, рыбы, медузы, лангусты, омары... И всё это в окружении зелени парка.

Что едят

О китайской еде написано немало. Однако пробовать жареных кузнечиков или вяленых змей наша путешественница побаивается. Говорит, что китайская пища — специфическая, и всегда нужно понимать, что из этого всего стоит есть. В этом смысле утка по-пекински — беспроигрышный вариант.

Утка вымачивается в маринаде на вишневых косточках, запекается в печи, а потом виртуозно делится на 100 равных кусочков. Каждый кладется на блинчик из рисовой муки, туда же укладываются тонко нарезанные лук и огурец, всё это поливается соусом, после чего сворачивается в этакую мини-шаурму.

Л.Князева призналась, что, готовясь к поездке, специально купила в Севастополе палочки и тренировалась. Наработки пригодились, в том числе для знаменитой китайской лапши, которую подают, что называется, тазиками. Одну порцию нормально брать на двоих.

Еще одно интересное блюдо — цветная капуста. Еще до ее подачи приносят термос горячего чая, который полагается выпить перед едой для промывки желудка. После на столе появляется металлический тазик цветной капусты, заправленный перцем, большим количеством пряностей, яйцами и вкуснейшей подливой. Тазик устанавливается на горелку для медленного подогрева.

Бывало, что взятое блюдо оказывалось настолько непривычным по вкусу, что его приходилось оставлять почти нетронутым.

На рынке тоже можно купить еду, да еще какую! Покупателям предлагается составить себе салат из нарезки из медуз, рисовой лапши, огурцов, капусты, фасоли, помидоров, какой-то чесночной травы в полпальца толщиной... В выданную для этого набора миску можно собрать понравившиеся ингредиенты, продавец это всё приправит солью, сахаром, соевым и еще каким-то соусом, перемешает, взвесит, запакует и назовет цену.

На десерт едят фрукты. Например, лысый киви или виноград.

Дешево до безобразия!

Так наша рассказчица охарактеризовала цены на продукты в Китае. По ее словам, пообедать одному можно, в переводе на рубли, примерно за 150 рублей. Правда, есть продукты явно дороже, чем у нас. Например, кофе с десертом обойдется примерно в 60 юаней (700-800 рублей). При этом обед на троих обходится в 30 юаней.

Время, вперед!

На этот раз речь пойдет о технических достижениях. За семь лет под бухтой в Даляне китайцы построили пятикилометровый тоннель для автомобилей с трехполосным движением в обе стороны и транспортной развязкой внутри.

За время пандемии они также не сидели без дела: построили в Пекине самый большой в мире аэропорт «Дасин» в форме морской звезды. Архитектурными откровениями также для нашей бывалой путешественницы стали Стеклянный мост и водопад, который низвергается вдоль стены обычного городского здания. Кстати, во время праздников аэропорты и вокзалы заполнены до отказа.

Нация путешественников

Именно так можно назвать китайцев. Во время праздничных выходных они все куда-то едут: к родственникам, к друзьям или просто в путешествия. Они вообще очень активны. Независимо от возраста каждый вечер люди выходят на площадь, включают музыку и танцуют. Совершенно нормально, что пенсионеры приходят в даляньский Парк труда со своими микрофонами и начинают петь. Кто-то приходит их послушать, прихватив складные стулья, кто-то просто устраивается на траве, зазывая присоединиться прохожих.

Одежда китайцев особым изыском не отличается. Платье на женщинах — редкость. В основном все носят спортивные костюмы и кроссовки. Зато как удобно, при случае легко закинуть ногу на забор в парке и на виду у всех заняться растяжкой.

Действительно, а чего стесняться?!