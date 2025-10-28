Упростят замену документов при смене фамилии
Россияне, сменившие фамилию в связи с замужеством или разводом, смогут заменить водительские права или загранпаспорт через комплексное заявление на портале госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минцифры Сергея Цветкова.
С помощью нового сервиса можно будет обновить водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль, внутренний паспорт гражданина РФ, загранпаспорт и сведения из ЕГРН. Это позволит избежать повторной подачи заявлений и ускорит процесс переоформления.
Сервис планируют запустить до конца 2025 года.
Ранее пользователи меняли каждый документ отдельно, переходя между различными разделами Госуслуг.