Упростят замену документов при смене фамилии

Россияне, сменившие фамилию в связи с замужеством или разводом, смогут заменить водительские права или загранпаспорт через комплексное заявление на портале госуслуг, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минцифры Сергея Цветкова.

С помощью нового сервиса можно будет обновить водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль, внутренний паспорт гражданина РФ, загранпаспорт и сведения из ЕГРН. Это позволит избежать повторной подачи заявлений и ускорит процесс переоформления.

Сервис планируют запустить до конца 2025 года.

Ранее пользователи меняли каждый документ отдельно, переходя между различными разделами Госуслуг.

