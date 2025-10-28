В Севастополь впервые приедет легендарный московский театр «Школа драматического искусства»

В четверг, 6 ноября, в 18.30 мы приглашаем вас посетить культурное событие — спектакль «Душечка» на сцене Театра им.Лавренева.

Спектакль «Душечка» театра «Школа Драматического искусства» имеет большой зрительский успех и всегда проходит с аншлагами в столице. Игра, поединок, притча о том, что значит быть собой. Очаровательная и обаятельная Оленька Племянникова ищет любовь... и себя. Сможет ли она обрести настоящее «я» или останется пустой «душечкой»?

Спектакль — участник большого количества всероссийских и международных фестивалей, отмечен рядом наград. Теперь и у севастопольцев появится уникальная возможность познакомиться с этой работой. После спектакля состоится творческая встреча артистов со зрителями.

Билеты на спектакль: afisha.payberry.ru/dyshe4ka