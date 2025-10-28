Скорректировали городской бюджет на 2025-2027 годы

Бюджет Севастополя на 2025 и плановый период 2026 и 2027 года скорректировали с учетом изменений, которые необходимо предусмотреть до конца года. Соответствующее распоряжение принято 24 октября на заседании правительства.

Как пояснила и.о.директора департамента финансов Надежда Иткина, в течение июня-сентября 2025 года согласно бюджетному законодательству, происходило изменение объемов целевых бюджетных трансфертов, распределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, а также между мероприятиями госпрограмм Севастополя, в пределах общего объема, предусмотренного главным распорядителем бюджетных средств.

В 2025 году общий объем доходов города увеличивается на 3 млрд рублей, увеличение налоговых и неналоговых доходов – на 2 млрд руб..

Увеличение в целом по безвозмездным поступлениям составило 1 млрд рублей.

Общий объем расходной части бюджета на 2025 год увеличивается на 3,5 млрд руб.

С учетом внесенных изменений, параметры бюджета на 2025 – 2027 году будут следующими:

2025 год. Общий объем доходов составит 84,6 млрд рублей, расходов – 89,2 млрд рублей, дефицит бюджета – 4,6 млрд рублей.

2026 год. Общий объем доходов – 73,1 млрд рублей, расходов – 78,1 млрд рублей, объем дефицита – 5 млрд рублей.

2027 год. Объем доходов бюджета – 67,3 млрд рублей, расходов – 72,6, дефицита – 5,3 млрд рублей.