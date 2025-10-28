По факту крушения плавкрана возбуждено уголовное дело

В момент крушения на Севморзаводе проводились испытания грузового устройства. Плавкран не был введен в эксплуатацию.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего произошло опрокидывание плавучего крана, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. В результате трагедии 27 октября погибло два человека, более 20 — получили травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь.

В сообщении пресс-службы Объединенной судостроительной корпорации говорится, что ОСК выражает глубокие соболезнования семьям погибших и оказывает им всю необходимую помощь. Также корпорация оказывает поддержку всем пострадавшим, обеспечивая лечение и восстановление здоровья. На помощь будут направлены все силы и ресурсы.

«Работа по выяснению всех обстоятельств продолжается — мы сделаем все, чтобы такие трагедии не повторялись», — пообещали в корпорации, в состав которой входит Севморзавод.