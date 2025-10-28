Лимит страхового возмещения по безотзывным вкладам увеличат

Максимальный лимит по рублевым вкладам сроком выше трех лет, которые удостоверяются безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ), увеличат с 1,4 до 2,8 млн рублей.

Соответствующий закон вступит в силу с 30 октября, сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

Страховка будет рассчитываться отдельно от страхования банковских депозитов и не будет с ними суммироваться. В итоге общая сумма застрахованных накоплений может составить 4,2 млн рублей (1,4 млн рублей + 2,8 млн рублей).

Снять безотзывный вклад до завершения срока нельзя, при этом у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу. Такие условия позволят банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по данным вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам.

Для людей, которые планируют образование детей, крупные покупки или рассматривают такой механизм как способ накопления средств для иных целей, нормы станут гарантированной защитой их сбережений.

На 1 января 2025 года всего девять российских банков имели средства вкладчиков, привлеченные с использованием сберегательных сертификатов. Суммарный объем этих средств — около 4 миллиардов рублей, что составляет менее 0,01% обязательств банков и лишь 0,01% страховой ответственности АСВ по всем средствам физлиц. При этом 99% объема приходится на системно значимые кредитные организации.