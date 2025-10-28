Инспекция выносит штрафы и эвакуирует автомобили

С июня городская транспортная инспекция оформила 1412 постановлений о нарушениях правил остановки и стоянки, эвакуировала 1176 автомобилей, а штрафов выписала на 3,177 млн рублей.

Инспекция — подразделение департамента транспорта работает с 1 июня 2025 года. Получается, что ежедневно с улиц Севастополя эвакуаторы увозят десяток неправильно припаркованных автомобилей на специализированную стоянку на ул.Мечникова, 73 .

Пресс-служба правительства города напомнила, что создание инспекции стало возможным благодаря соглашению, подписанному губернатором Михаилом Развожаевым и Министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и утвержденному Правительством РФ в 2024 году.

Если ваш автомобиль эвакуировали, информацию о его местонахождении можно получить по телефону: +7 (978) 3000-323 или с помощью чат-бота.