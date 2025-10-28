Годовой бюджет осваивают равномерно

Такой вывод об исполнении городского бюджета за девять месяцев 2025 года следует из отчета и.о.директора департамента финансов Надежды Иткиной, представленном на заседании правительства Севастополя 24 октября.

Согласно ее информации, за этот период доходы составили 59,2 млрд руб, расходы — 56,2 млрд руб.

По доходам

Годовой план исполнен на 71,7%, налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 31,2 млрд рублей, по ним план исполнен на 81,6%.

Чиновница отчиталась об объеме безвозмездных поступлений в городской бюджет в сумме 28 млрд руб, из которых на субсидии приходится 63%, на дотации — 22%, на иные межбюджетные трансферты — 15%.

— Темп роста общего объема поступления по налоговым и не налоговым доходам за 9 месяцев к аналогичному периоду 2024 года составил 131,8%, прирост — 7,5 млрд рублей, — прокомментировала Н.Иткина.

По расходам

Уточненный годовой план на 2025 год по расходам (86,7 млрд руб) исполнен на 64,8%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, прирост составил 5,5 млрд руб.

— В первоочередном порядке обеспечивалось финансирование социально-значимых расходов: заработная плата, коммунальные услуги, энергоносители, пособия и т.д. На эти цели направлено 22,3 млрд рублей, что составляет 39,7% от общего объема расходов, — продолжила доклад Н.Иткина.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают направления, которые непосредственно влияют на развитие города и качество жизни его жителей: здравоохранение, социальная политика, образование, ЖКХ, национальная экономика (народное хозяйство). По этим направлениям за 9 месяцев было освоено 52 млрд рублей, из которых почти 27 млрд руб — на социально-культурную сферу.

Отчет направят на рассмотрение депутатам в Законодательное собрание.