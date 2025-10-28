19-летний симферополец готовил теракт против сотрудника МВД

Задержан 19-летний житель Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником при помощи мессенджера Telegram.

Молодой человек арендовал квартиру напротив дома жертвы и вел наблюдение при помощи видеокамеры. В тайнике для него были приготовлены компоненты самодельного взрывного устройства для проведения теракта.

В ходе обыска у задержанного обнаружено готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 грамм, которое он должен был заложить для подрыва под личный автомобиль сотрудника полиции. После совершения теракта фигурант планировал выехать на постоянное место жительства в одну из стран Европы.

Задержанный дал признательные показания. В отношении него следственным отделом УФСБ по Республике Крым возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«Киевским районным судом города Симферополя фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении УФСБ.