Встречи по средам

Время приема с 16.00 до 18.00, сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

— Городская больница №1 — 55-97-68;

— Городская больница №5 — +7 (978) 300-03-51;

— Городская больница №4 — 71-50-32;

— Городская больница №9 — 63-70-07;

— Инфекционная больница — 55-28-44;

— Севастопольский противотуберкулезный диспансер — 23-12-18;

— Севастопольский онкологический диспансер — 24-01-68, 41-77-15;

— Севастопольская психиатрическая больница — 24-10-03;

— Стоматологическая поликлиника — 55-00-23;

— Кожно-венерологический диспансер — 54-11-64.