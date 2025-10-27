Встречи по средам
Каждую неделю, по средам, главные врачи севастопольских медицинских учреждений проводят личный прием граждан.
Время приема с 16.00 до 18.00, сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
— Городская больница №1 — 55-97-68;
— Городская больница №5 — +7 (978) 300-03-51;
— Городская больница №4 — 71-50-32;
— Городская больница №9 — 63-70-07;
— Инфекционная больница — 55-28-44;
— Севастопольский противотуберкулезный диспансер — 23-12-18;
— Севастопольский онкологический диспансер — 24-01-68, 41-77-15;
— Севастопольская психиатрическая больница — 24-10-03;
— Стоматологическая поликлиника — 55-00-23;
— Кожно-венерологический диспансер — 54-11-64.