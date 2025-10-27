В Орлиновской школе отметили День белых журавлей

Этот день учащиеся школы №47 провели в компании поэта, музыканта и общественного деятеля Андрея Соболева. Вместе они рассуждали о жизни, памяти и долге.

Ежегодно 22 октября в России отмечается День белых журавлей. Он посвящен памяти солдат, погибших на полях сражений. Его инициатором много лет назад выступил советский поэт Расул Гамзатов, автор слов одной из красивейших песен «Журавли».

— Когда меня пригласили выступить перед школьниками, согласился, не раздумывая. Считаю, что такая просветительская работа полезна молодому поколению. С ребятами надо говорить о серьезных вещах открыто и честно, — убежден А.Соболев.

По его словам, старшеклассники — уже зрелые люди, имеющие паспорта. Одной из центральных тем встречи стала специальная военная операция и ее причины, также вспоминали бойцов, которые сейчас сражаются на фронте, а раньше учились в их школе. Читали стихи и пели песни.

— Это была встреча-размышление. Удивительно, но некоторые песни ребята встречали аплодисментами, а после других зал на какое-то время погружался в тишину, настолько глубоко их трогали рифмованные строки и темы, поднимаемые в стихах, — уточняет поэт.

Серьезным и интересным оказался разговор об ответственности и личном долге, который рано или поздно придется исполнить каждому.

— Борьба с нацизмом — понятная для них тема и воспринимают они ее тоже правильно. И это не просто слова, видно, что они об этом думают, и мыслей своих не боятся, — считает А.Соболев и добавляет, что подобные неформальные встречи должны стать постоянными. Достойные севастопольцы должны приходить к ребятам и на примере своей жизни рассказывать о сегодняшнем дне. Личный пример — это мощный импульс, мотивирующий на результат.

— На встрече говорили и пели о целях и приоритетах в жизни, о поэзии и о книгах, которые хранят для нас общечеловеческий культурный код, развивают у нас воображение и никогда не дают готовых решений, а учат думать и делать выбор, — поделилась впечатлениями от встречи учитель английского языка и классный руководитель 5-К класса средней школы №47 Наталья Чванова, именно ее ученики изъявили желание встретиться с севастопольским поэтом.

По словам учителя, встреча с А.Соболевым прошла непринужденно — дети с удовольствием слушали барда и отвечали на его вопросы. В знак благодарности школьники подарили гостю книгу «Севастополь в лицах».