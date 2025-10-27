В Южной бухте перевернулся плавучий кран

Более 20 человек получили травмы, двое — электромеханик и матрос погибли.

О нештатной ситуации на территории Севастопольского морского завода сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации, спасены 15 человек, из них семеро госпитализированы с травмами легкой и средней тяжести.

«Пострадавших развозим по городским больницам. В причинах произошедшего разберутся специалисты. Создана комиссия по расследованию инцидента», — написал губернатор в соцсетях.

Аварийные службы Севастополя совместно с работниками Севморзавода устраняют последствия опрокидывания плавучего крана на территории предприятия, сообщили ТАСС в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), ей принадлежит завод.

«По проведении работ на плавучем кране на территории Севастопольского морского завода произошла нештатная ситуация, в результате которой произошло опрокидывание судна. На месте работают аварийные службы, которые совместно с работниками завода и представителями контрагентских организаций устраняют последствия ЧС. Создана комиссия по расследованию инцидента», — информировали в ОСК.

ОСК поблагодарила «всех, кто оказался рядом в первые минуты — экипажи военных и гражданских судов, сотрудников предприятия, всех неравнодушных». Благодаря их решительности и отзывчивости была оказана срочная помощь пострадавшим.

Есть погибшие

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и Севастополю, в результате трагедии погибло два человека, более 20 — получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего произошло опрокидывание плавучего крана, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. К месту происшествия выдвинулась группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов для осмотра территории, проведения всех необходимых следственных действий.

Также на месте происшествия находится Севастопольский транспортный прокурор. Проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности эксплуатации флота.

«Григорий Просянкин»

Перевернувшийся кран — это, вероятно, ПК-700 «Григорий Просянкин», который заложили на Севморзаводе в 2018 году. Предполагалось, что после сдачи в эксплуатацию он будет задействован в строительстве атомных подводных лодок и ремонте крупных надводных кораблей.

К середине 2023 года стало ясно, что завод в Севастополе кран достроить не может. Было решено отбуксировать основу ПК-700, разделенную на несколько частей, внутренними водными путями в Северодвинск для достройки на «Севмаше». Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

Длина несамоходного плавучего крана ПК-700 — 74 м, ширина — 32,4 м, высота борта — 6,5 м, водоизмещение — 6249 т, грузоподъемность — 700 т.

Плавкран назван в честь выдающегося кораблестроителя, одного из создателей атомного флота СССР, Героя Социалистического Труда Григория Просянкина, который с 1956 по 1972 год возглавлял ПО «Звездочка» (до 1966 года завод №893), а с 1972 по 1986 год — ПО «Севмаш».