Резервный фонд правительства Севастополя освоен почти наполовину

За 9 месяцев 2025 года Резервный фонд правительства Севастополя, утвержденный в объеме 400 млн рублей, освоее почти на 48%. Об этом 24 октября на заседании правительства отчиталась и.о.директора департамента финансов Надежда Иткина. По ее словам, на основании постановления правительства Севастополя из Резервного фонда было выделено 392,5 рублей, которые освоены в сумме 189,1 млн рублей.