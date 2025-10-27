Погода будет дождливой и теплой

Сильные дожди с ветром из-за атмосферных фронтов пройдут местами на юге России до середины недели, при этом будет по-осеннему тепло.

На Крымском полуострове погода в начале недели будет определяться циклоном, образовавшимся на вершине волны холодного полярного фронта, сообщил ТАСС региональный гидрометцентр.

В понедельник в Крыму местами прогнозируют сильный дождь с грозой при температуре днем 16-19 градусов тепла, порывы ветра будут достигать 20-25 м/с. Во вторник циклон покинет территорию полуострова, ночью местами еще пройдет дождь, днем осадки постепенно прекратятся. При этом похолодает на 2-3 градуса, и такая температура воздуха продержится на одном уровне до конца этой недели.