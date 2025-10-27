Открыта «горячая линия» по поддержке участников СВО в дороге

Операторы ситуационного центра Минтранса совместно с фондом «Защитники Отечества» окажут помощь ветеранам СВО и их семьям в решении транспортных вопросов.

«При опоздании на самолет операторы разъяснят ветеранам СВО дальнейшие действия, подберут возможные альтернативные рейсы, объяснят порядок оформления компенсации и, при необходимости, скоординируют взаимодействие с персоналом транспортного объекта», — отметили в министeрствe.

В задачи ситуационного центра также войдет фиксация обращений, контроль их рассмотрения, информирование заявителя об этапах и результатах, а также сбор обратной связи для повышения качества транспортных услуг.

Ситуационный информационный центр создан по поручению Президента. Номер бесплатной «горячей линии» +7(495) 249-03-03. При любой внештатной ситуации или возникновении вопросов, связанных с транспортом, участник СВО сможет обратиться в СИЦ Минтранса России по указанному телефону или с помощью электронной почты support@sicmt.ru.