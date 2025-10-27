Открылась фотовыставка, посвященная героям разведки

На выставке «Герои специального наZначения», которая открылась преддверии Дня сил специального назначения во Дворце культуры рыбаков, представлены портреты двадцати героев и описания их подвигов, а также рассказ о деятельности спецназа и разведки.

Экспозиция, созданная с любовью и болью членами семей погибших бойцов 388-го Морского разведывательного пункта Черноморского флота, стала живым памятником мужеству и самоотверженности тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

«В каждом снимке — судьба воина, история подвига, любовь и боль родных. Они настоящие герои, независимо от званий, почестей, медалей. Для них Родина, честь и долг были превыше всего, именно поэтому они, не задумываясь, выбрали самую сложную и опасную профессию. Без сомнения, эта выставка — наша безграничная благодарность и вечная память о мужественных и героических защитниках Отечества», — считает директор Дворца культуры рыбаков, региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Татьяна Зенина.

Посетить выставку можно до 5 ноября.