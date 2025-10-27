«Ночь искусств» проведут под знаком единства культур

Всероссийская акция «Ночь искусств-2025» в этом году пройдет под девизом «В единстве культур – сила народа».

Мероприятие намечено на 3 ноября, оно пройдет в севастопольских музеях.

Живопись и музыка

В Херсонесе «Ночь искусств» пройдет в здании музея Античности и Византии с 16.00 до 20.00. Гостей будут встречать у входа в музей реконструкторы разных эпох, которые пригласят участников мероприятия сфотографироваться у фотозоны с использованием нейросети, а потом разместить фотографии Вконтакте с хештегом мероприятия с помощью VK-принтера. Подарком от организаторов станет брендированный снимок с логотипом Херсонеса.

С 16.00 до 18.30 в фойе музея Античности и Византии будет работать выставка картин с видами города двух тысячелетий, осмотр экспозиции сопроводит живая музыка в исполнении пианистов Максима Перова и Маргариты Богатыревой.

С 16.15 до 20.00 в Сером зале музея можно будет попробовать себя в качестве реставратора или реконструктора. В этом же помещении организуют интерактивную площадку «Единство культур от Античности до наших дней», с демонстрацией предметов быта и культуры разных эпох.

В 18.00 и 19.00 участников мероприятия пригласят на вечернюю прогулку «Свет Херсонеса» по древнему городу. Обычно такие экскурсии в ноябре уже не проводят, но на этот раз будет сделано исключение. Чтобы стать экскурсантом, надо будет купить билет за 1100 рублей, обязательна предварительно записавшись по телефону +7 918 059-82-11.

Творчество от войны до мира

Основной площадкой для проведения «Ночи искусств» в Музее обороны станет ретрокинотеатр «Украина» (ул. Ленина, 35). В этом году акция проходит под девизом «Творчество: от войны до мира». Расскажут, как в условиях войны и трудностей люди продолжали творчески самовыражаться.

В Музее подготовили целую программу, которая с 15.00 до 20.00 вместит интерактивные площадки, экскурсии, мастер-классы, квест, концертную программу, спектакль и др..



Так, посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по оформлению памятных магнитов, побывают на уроках письма и труда в советской школе, сыграют в настольные игры и освоят искусство каллиграфии.

В рамках мероприятия пройдет выставка «Окопное творчество в годы Великой Отечественной войны», а на площадке «С чего начинается армия» желающие смогут научиться наматывать портянки.



«Ночь искусств» пройдет на фоне выставки «Первая советская: раритеты фондовой коллекции», на фоне коллекции макетов диорам и рабочих зарисовок Студии военных художников им. М.Б.Грекова. Гости узнают о Перекопско-Чонгарской операции войск Южного фронта под командованием М.В.Фрунзе против белогвардейских сил генерала Врангеля.



Частью вечера станет и спектакль СевТЮЗа «Секунда сомнения», заставляющий задуматься о войне, мире, родных и близких. Кроме того, пришедшие на мероприятие смогут насладиться мелодиями хорошо знакомых композиций из кинофильмов советского времени.

Познакомят с бразильской живописью

Основным наполнением «Ночи искусств» в Российской галерее искусств станет искусство Бразилии. Бесплатно посетить выставку «Бразилия: знакомая и неизвестная. Графика и литература ХХ века» в рамках акции можно будет с 18.00 до 20.00 по адресу ул. Портовая, 17.

Это будут мини-экскурсии, сеансы запланированы на 18.00, 18.30, 19.00 и 19.30. Правда, о приобретении бесплатных билетов стоит побеспокоиться заранее, обратившись на сайт галереи, с пониманием, что количество билетов ограничено.

Еще раз про любовь

Во Дворце культуры с.Орлиное (ул.Тюкова, 63) решили сосредоточиться в «Ночь искусств» на теме любви к Родине.

Как сообщается на сайте учреждения, вечер объединит концерт Филармонического центра Байдарской долины «Роман – любовь и исповедь души», выставку художников Байдарской долины «Родина в моих глазах...», «Есенинские чтения» с мелодекламацией к юбилею великого поэта.

— В этот вечер звуки будут переплетаться с образами и поэзией, — обещают организаторы.

В концерте примут участие заслуженная артистка Крыма Виктория Накорнеева (меццо-сопрано), заслуженная артистка города Севастополя Анна Качалова (сопрано), заслуженный деятель искусств г. Севастополя, лауреат Международного конкурса им. С. Прокофьева Михаил Игнатов (баритон), концертмейстер, лауреат Международных конкурсов Тамара Лаптева (фортепиано), музыковед, заслуженный работник культуры г. Севастополя Татьяна Янгольд.

Вечер начнется в 18.00.

«Ночь искусств» в России впервые была проведена более 10 лет назад, 3 ноября 2013 года. Инициатором мероприятия стало Министерство культуры РФ. С этого времени «Ночь искусств» стала ежегодным событием, в рамках которого музеи, театры, библиотеки, киностудии и другие культурные учреждения предоставляют посетителям уникальную возможность погрузиться в мир искусства в необычное для себя время.

«Ночь искусств» в 2025 году пройдет накануне Дня народного единства.