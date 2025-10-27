Казино работало под прикрытием курсов по инвестициям

Прокуратура Гагаринского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин в возрасте 26 и 28 лет. Они обвиняются в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети интернет, организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2024 года обвиняемые арендовали офисное помещение на ул.Сельской в районе Монастырского шоссе, установили в нем компьютерное оборудование и наняли нескольких администраторов. Игорное заведение работало под видом курсов по трейдингу криптовалют и инвестициям. В действительности клиенты подпольного казино участвовали в виртуальных азартных играх.

Совокупный доход от указанной преступной деятельности составил более 2,6 млн рублей.

Работа нелегального игорного заведения пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Севастополю совместно со следователями регионального подразделения СК России при силовой поддержке Росгвардии. В ходе следственных действий изъяты мобильные телефоны, оборудование для видеонаблюдения, 18 системных блоков и мониторов.

Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд Севастополя. Материалы в отношении иных соучастников выделены в отдельное производство, сообщила старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.