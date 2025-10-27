Достраивают производственную базу для оперного театра

Строительство производственно-складского комплекса по улице Хрусталева для Севастопольского государственного театра оперы и балета уже в стадии завершения.

Планируется, что в помещениях комплекса разместятся производственные цеха, там будут создаваться театральные декорации, реквизит, шить костюмы для актеров. Такой информацией поделился начальник Севгосстройнадзора Леонид Мамаев на странице ведомства в соцсети.

По его информации, площадь производственных помещений составит 9 тысяч кв. метров. Конструктивно здание состоит из металлического каркаса, фундаменты ленточные, а также столбчатые, выполнены из монолитного железобетона.

Застройщик — фонд «Национальное культурное наследие».