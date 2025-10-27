Для спектакля «Обручение в монастыре» выбрали оперных певцов

Подвели итоги прослушивания для премьерного спектакля Севастопольского государственного театра оперы и балета. Это будет опера «Обручение в монастыре» на музыку Сергея Прокофьева.

Как уже сообщала «Севастопольская газета», отбор исполнителей проводился в два этапа. На первом соискателей прослушивали в онлайн-режиме. В конкурсе приняли участие вокалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Хабаровска, Иркутска, Ярославля, Владикавказа, Твери, Томска, Кургана, Нижнего Новгорода, Уфы и их других городов страны.

Результатом первого этапа стали 25 отобранных оперных исполнителей: сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритоны, басы. После этого в Москве состоялось очное прослушивание прошло, и тоже в два этапа: 22 и 23 октября.

По итогам финального творческого испытания выбрали 13 исполнителей: семь мужчин и шесть женщин.

Напомним, что опера «Обручение в монастыре» («Дуэнья») написана С.Прокофьевым на основе либретто Р.Шеридана к опере Т.Линли «Дуэнья». Премьера состоялась 3 ноября 1946 года в Кировском (Мариинском) театре в Ленинграде.

Премьера постановки в Севастопольском государственном театре оперы и балета намечена на весну 2026 года.