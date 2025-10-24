В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций

На сэкономленные средства Крымэнерго деньги в 2026 году в Республике Крым заменят порядка 250 трансформаторных подстанций.

«ГУП «Крымэнерго» в 2026 году планирует заменить порядка 250 трансформаторных подстанций. В первую очередь это будет сделано в тех городах и районах, откуда поступает наибольшее количество жалоб граждан на нестабильное электроснабжение. До конца этого года должно быть ликвидировано отставание от плана-графика по замене ТП, возникшее по техническим причинам», — цитирует главу региона Сергея Аксенова ТАСС.

За полгода Крымэнерго удалось сэкономить почти 400 млн рублей, за счет которых планируется обновить материально-техническую базу предприятия.

Сейчас ни в одном из подразделений предприятия нет просроченных договоров по технологическим присоединениям к электросетям, где нет необходимости устанавливать новые объекты электросетевого хозяйства. Однако, сохраняется отставание по договорам, где нужно возводить новые объекты, отметил С.Аксенов, комментируя рабочую встречу с генеральным директором ГУП РК «Крымэнерго» Максимом Шклярским.