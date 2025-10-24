В Азовском море выловили шипа — редчайший вид осетровых

Ученые Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» обнаружили в бассейне Азовского моря редчайшего представителя семейства осетровых — шипа.

В ходе осеннего мониторинга прибрежного промысла в районе урочища Кучугуры (район Темрюка) в улове ставного невода 17 октября был отмечен неполовозрелый экземпляр шипа длиной 56 см и массой 1,2 кг. Это первая достоверная находка данного вида в Азовском море за последние 70 лет, сообщила пресс-служба Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

Исторический ареал обитания шипа — бассейны Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. В Азово-Черноморском бассейне шип представлен пресноводной формой, и его миграции за пределы речных бассейнов являлись скорее исключением, чем правилом. В Азовском бассейне шип встречался в бассейнах Дона и Кубани, в Черном — известен из бассейна Дуная и был отмечен в Риони (Румыния).

Об образе жизни и размножении шипа из реки Кубань в бассейне Азовского моря сведений практически нет. В 1860-е годы шип встречался в этой реке на тех же участках, где и русский осетр, но значительно реже.

В материалах Азово-Черноморской научно-промысловой экспедиции 1922–1928 годов сборы по шипу составляли ничтожную долю от собранного материала по осетровым видам рыб и специальному исследованию не подвергались. Последнее упоминание о шипе в Азовском бассейне датируется 1955 годом. Отсутствие какой-либо информации о состоянии популяции шипа в Азово-Черноморском бассейне в последние десятилетия, дало основание исследователям рассматривать его как исчезнувший вид.

Обнаружение шипа в Азовском море связано с проводящимися на протяжении последних лет работами по реакклиматизации шипа в бассейне реки Кубань и выпуском производителей и молоди этого вида в природный водоем.