Уникальный «Атлас Тотлебена» отреставрируют в Москве

Сотрудники научной библиотеки музея-заповедника «Херсонес Таврический» отправили на реставрацию в Российскую государственную библиотеку настоящее книжное сокровище — «Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя».

Издание 1863 года пользовалось большой популярностью у исследователей. Атлас составлен под руководством генерал-адъютанта Эдуарда Тотлебена, начальника инженерной службы Севастопольского гарнизона в 1854–1855 годах.

Повреждения страниц и обложки, разрывы и замятия листов требовали срочного ремонта. Нужные специалисты нашлись в Российской государственной библиотеке. «Атлас Тотлебена» направлен на восстановление в отдел реставрации библиотечных фондов РГБ.

По оценкам специалистов, на реставрацию потребуется около шести месяцев.