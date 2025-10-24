Новую структуру городского правительства опубликуют 25 октября

Об этом сообщил 24 октября на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев.

– В понедельник у нас уже будет новый состав, и там дальше согласование с федеральными органами и так далее... – сказал он, открывая очередное заседание городского правительства.

Глава города также сказал, что, вероятно, согласование с федеральными органами потребует примерно двух недель. Из -за этого возникнет вынужденная пауза.

Поэтому на заседание правительства вынесли максимальное количество вопросов, в том числе по бюджету 2026 года.