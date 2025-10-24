На архитектурно-художественном совете согласовали социальные объекты

На очередном заседании архитектурно-художественного совета 24 октября из шести предложенных проектов приняли три социальных, еще три коммерческих отправили на доработку.

Наибольший интерес вызвали проект отделки пешеходной зоны на спуске Адмирала Октябрьского, а также строительство сквера в селе Новобобровка.

На этот раз использование материала для всей пешеходной зоны на спуске Адмирала Октябрьского не обсуждался, так как был рассмотрен и одобрен ранее. Члены Арххудсовета сосредоточились на выборе цвета тактильной тротуарной плитки, а также материала перильного ограждения.

По поводу первого, участники обсуждения практически единогласно остановились на вибропрессованной тротуарной плитке с добавлением гранитной крошки. Что касается ограждения, то разработчики предложили несколько вариантов, включая нержавейку, балясины и кованный металл. Наибольшее впечатление на присутствующих произвел кованный металл черного цвета.

Проект сквера в Новобобровке, разработанный ООО «Новый город», также вызвал дискуссию. Сам сквер включает спортивную, физкультурную и детскую площадки, а также элементы малых архитектурных форм. Разработчики предложили выполнить их в русском стиле, включая вращающуюся мельницу на игровой площадке.

Но больше всего вопросов вызвала металлическая пергола, с использованием также металлического декора на перекрытии. Члены Арххудсовета перголу неоправданно тяжеловесной и несогласующейся с общей концепцией сквера. Металл сочли неверным решением и порекомендовали заменить его на дерево.

Строительство сквера, скорее всего, начнется уже в 2026 году.