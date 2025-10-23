В городе не хватает скверов, парков и лесов

Дефицит зеленых насаждений выявила Контрольно-счетная палата Севастополя (КСП) во время проверки эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на благоустройство, озеленение и содержание зеленых насаждений с 2022 по 2024 год.

«Зафиксирован значительный дефицит озелененных территорий общего пользования, отклонение от нормативного значения составило 39,3%», — сказано в отчете.

Анализ показал, что у ответственных за эту работу департамента природных ресурсов и экологии, городского хозяйства и двух десятков подведомственных им учреждений отсутствует единый достоверный перечь объектов благоустройства, а также перечень территорий зеленых насаждений.

Аудиторы выяснили, что при организации работ по компенсационному озеленению у Севприроднадзора отсутствует взаимосвязь между территориями, где утрачены зеленые насаждения, и вновь воссоздаваемыми. В планах мероприятий по уходу за растениями эти работы отсутствуют в первый год высадки зеленых насаждений.

Также установлено, что объекты, созданные по компенсационному озеленению и благоустройству общественных территорий (дорожки, малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, зеленые насаждения), в бухгалтерском учете не отражены как основные средства, что влечет за собой риски их утраты из-за отсутствия денег на содержание.

А в отчете Севприроднадзора о проделанной работе за 2024 год с зелеными насаждениями всё прекрасно. Для компенсационного озеленения высажено 355 деревьев, 2456 кустарников и 325 кустов роз. В рамках лесовосстановления, а также ежегодных акций «Сад памяти» и «Сохраним лес» высажено более 17,5 тысяч деревьев хвойных пород. На разработку проектов по компенсационному озеленению и уходные работы ушло 10 млн рублей.

А вот стоимость затраченных из бюджета денег на закупку саженцев, высаженных в грунт и погибших без ухода, в отчете не указана.