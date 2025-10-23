Соревновались опытные и начинающие альпинисты

Традиционный чемпионат Севастополя по альпинизму в скальном классе провели 18-19 октября, сообщается на сайте городской Федерации альпинизма и скалолазания.

В соревнованиях приняли участие 20 спортсменов, среди которых были призеры Всероссийских соревнований и начинающие альпинисты, сумевшие показать хорошие результаты.

Соревнования проводились в два этапа. На первом, названном «Школа» и «Восхождение», участники должны были пройти двухверевочный маршрут и продемонстрировать умение работать в связке и выполнять различные технические приемы. Им также надо было пройти трассу с собственными точками страховки.

На следующий день участникам предстояло совершить восхождения по маршрутам различной сложности на вершины Форосский Кант, Мшатка-Каясы и Мердвень-Кая. Сумма набранных баллов за прохождение каждого этапа определила места в итоговой соревновательной таблице.

Победителями среди мужчин стали Игорь Ткачев и Дмитрий Ющенко, второй результат – у Владимира Одоева и Андрея Звягина, на третьем месте – Илья Корчемкин и Олег Калюжный.

Среди женщин лидировали Дарья Ускова и Полина Иванова, на втором месте --Анна Колиберденко и Оксана Сергеева, третий результат – у Анны Лагуты и Софии Никитенко.