Продавец проспал четыре бутылки водки и выручку

Ранним утром 38-летний безработный зашел в круглосуточный магазин. В торговом зале за кассой спал продавец. Стараясь его не потревожить, мужчина открыл кассовый ящик и похитил 19 тысяч рублей. Уходя, он прихватил и четыре бутылки водки. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 54 тысячи рублей.

Когда вора обнаружили, он уже успел потратить деньги и выпить украденный алкоголь.

Задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление. По статье «Кража» ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.