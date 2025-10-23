Помогли оформить наследство по подложному документу

Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя и сотрудника юридической фирмы по уголовному делу о мошенничестве с выморочным имуществом.

Сотрудник признан виновным в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Руководитель осужден по статье организация, руководство и непосредственное участие в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Установлено, что осужденные совершили мошеннические действия с квартирой на ул.Ерошенко. Ее хозяин умер в октябре 2016 года. Наследников у мужчины не было, поэтому его квартира должна была перейти в собственность города как выморочное имущество. Но его сожительница и ее сестра обратились в юридическую фирму с просьбой переоформить квартиру.

Соучастники предъявили подложное свидетельство о браке между хозяином квартиры и его сожительницей, на его основании женщина вступила в наследство. В августе 2017 года на ее имя было зарегистрировано право собственности, а городу Севастополю причинен ущерб в размере более 3,1 млн рублей.

Ленинский районный суд Севастополя 22 октября 2025 года назначил бывшему руководителю фирмы Андрею Гефтману штраф в размере 500 тысяч рублей, а сотруднику — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Расследование в отношении иных участников преступления продолжается. На квартиру наложен арест.

Это уже второй приговор, вынесенный в Севастополе в отношении А.Гефтмана на этой неделе. За покушение на мошенничество при оформлении аренды земли Гагаринский районный суд Севастополя 21 октября приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей и с лишением права заниматься деятельностью в области права в течение двух лет.

Оба приговора еще не вступили в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.