Наши рефлексы против здорового питания

Любить сладкое и жирное — естественно для человека, но губительно в современных условиях.

Ключевая задача — научить человека управлять своим питанием и формировать здоровый рацион, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в рамках пленарной сессии «Еда имеет значение: почему наш рацион — вопрос здоровья нации» на IV Национальном конгрессе с международным участием «Национальное здравоохранение».

— Доступ к здоровой пище — это один из ключевых факторов. Но важно обучить, как здоровую пищу, продукты использовать в своей жизни, как готовить и употреблять, — сказал министр.

Наша биология работает против нас в современных условиях. Сформированные тысячелетиями рефлексы — мечтать о еде вдоволь, накапливать энергию и меньше ее тратить — входят в конфликт с сегодняшней реальностью, где мы потребляем большое количество пустых калорий, не нужных для жизнедеятельности.

— Мы перешли с вами на потребление большого количества пустых калорий, которые нам не нужны для жизнедеятельности. Сегодня мы боремся со своими привычками любить сладкое и жирное, сформированными в нашей биологии, — сказал он.

М.Мурашко привел тревожные цифры. В среднем потребление сахара в стране в четыре раза выше рекомендованных норм, а потребление соли — выше в 2,5 раза.

При этом потребление мяса в России «чуть превышает нормативы», рыбы — «чуть ниже норм», а овощей жители страны «сильно недобирают», и над этим необходимо работать, добавил министр.