Горничная воровала деньги и ювелирные украшения хозяйки

Ялтинский городской суд вынес приговор в отношении 34-летней местной жительницы. Она признана виновной в 18 кражах.

Подсудимая, работала горничной в частном доме. С июня 2023 года по декабрь 2024 года крала деньги и ювелирные изделия, принадлежащие хозяйке. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка двух миллионов рублей.

Горничную задержала полиция, женщина признала вину в полном объеме и чистосердечно раскаялась.

Суд приговорил ее к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.