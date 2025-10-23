Две новые услуги на Госуслугах

На портале госуслуг жители Севастополя теперь могут получить сведения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на вашем земельном участке, а также оформить разрешение на земляные работы.

Услуги предоставляются в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Для освоения земельного участка заинтересованное лицо может запросить информацию о наличии на на нем объектов культурного наследия (ОКН), необходимости проведения историко-культурной экспертизы, а также требования к использованию территорий в границах защитных зон, зон охраны и территорий ОКН.

Срок оказания услуги — 15 рабочих дней. Она предоставляется в электронном виде.

«С начала 2025 года около 300 жителей Севастополя подали заявления на получение сведений, при этом 99% из них — в электронном виде», — сообщила и.о.директора департамента цифрового развития Севастополя Татьяна Черноусова.

Также севастопольцы могут оформить разрешение на земляные работы через портал госуслуг. С начала года было подано свыше 560 таких заявок, причем 97% из них — в электронном виде.

Разрешение на осуществление земляных работ предоставляет право проводить земляные работы при строительстве, сносе или ремонте зданий, сооружений, инженерных сетей, дорог, проведению аварийно-восстановительных работ. Проведение земляных работ без разрешения влечет административную ответственность.

Также через Госуслуги можно обратиться за продлением или закрытием разрешения на осуществление земляных работ. Срок рассмотрения заявления — от 3 до 10 рабочих дней.