Директор департамента образования Севастополя — в 19-м пакете санкций

Ряд политических деятелей, чиновников и организаций Крыма, Севастополя, ЛНР и ДНР вошли в санкционные списки ЕС. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС» после одобрения 19-го пакета санкций против России.