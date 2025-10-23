Директор департамента образования Севастополя — в 19-м пакете санкций
Ряд политических деятелей, чиновников и организаций Крыма, Севастополя, ЛНР и ДНР вошли в санкционные списки ЕС. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС» после одобрения 19-го пакета санкций против России.
Как сообщает ТАСС, среди указанных лиц — директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос, глава общественно-государственной организации «Движение Первых» Республики Крым Екатерина Арламенкова, министр молодежной политики ЛНР Михаил Голубович, первый замминистра культуры ЛНР Юлия Величко, руководитель Центра юнармейской подготовки «Дом «Юнармии» ЛНР Оксана Луганцева, министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
Кроме того, под санкции попали ГУП ЛНР «Луганские коммуникации», ГУП ДНР «Углетелеком».