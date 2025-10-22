Создание военно-патриотического центра «Авангард» уперлось в землю

Под всероссийский проект правительство города и Министерство обороны согласовали земельный участок на территории парка «Патриот» в Севастополе, но землю до сих пор не выделили.

Об этом на заседании заксобрания 21 октября сообщил и.о. директора департамента образования Максим Кривонос. О перспективах строительства патриотического центра в Севастополе его спросили депутаты.

— Совместно с Министерством обороны мы работаем над проектом центра «Авангард» [в российских регионах патриотические центры всероссийского проекта создаются под единым название «Воин». Ред] на территории парка «Патриот». Достигнуто соглашение с Министерством обороны о том, что в рамках земельного участка парка «Патриот» будет выделение земли под строительство этого центра. Сейчас, с учетом задач стоящих перед Министерством обороны, вопрос с выделением и передачей земельного участка немного затягивается, — рассказал парламентариям М.Кривонос и пообещал проект реализовать, потому что губернатор уже все согласовал.

— Нам нужен центр, куда ребята будут приходить, в том числе и на военные сборы. Он появится и работа в этом направлении ведется, — заверил директор депобра.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» создан по поручению Президента России в 2022 году и на текущий момент представлен в 21 регионе, в том числе в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. В центре кроме проведения массовой военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, для молодежи разработаны общеразвивающие программы по пилотированию БПЛА, тактической медицине, фиджитал играм.