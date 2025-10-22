Сотрудница ДИЗО возглавляла банду земельных аферистов

Бывший замначальника Управления земельных отношений севастопольского ДИЗО Ирина Васяткина осуждена как организатор преступления по статьям «Покушение на преступление» и «Мошенничество» к пяти годам колонии общего режима, штрафу 500 тысяч рублей и запрету занимать должности в муниципальных органах на два года.

Соучастниками преступления оказались достаточно известные в городе люди — юрист Ирина Котова, руководитель юридической фирмы Андрей Гефтман и председатель общественной организации садоводов Людмила Хрусталева. Эта троица признана виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Им назначены наказания от трех до четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафы по 500 тысяч рублей и дополнительные ограничения на ведение профессиональной деятельности.

«Суд установил, что с ноября 2018 года группа указанных лиц обманывала граждан, убеждая их, что если гражданин желает получить государственную услугу по аренде земли без торгов, то необходимо обратиться именно к ним и заплатить крупную сумму наличными, в противном случае положительного результата не будет. Деньги передавались через фиктивные договоры с подконтрольной юрфирмой, с оформлением договора для усыпления бдительности потерпевших», — сообщила пресс-служба суда.

Осужденные вину не признали. Все члены группы будут содержаться в СИЗО до вступления приговора в силу. Сроки предварительного заключения и домашнего ареста засчитаны в наказание.

Приговор, который было оглашен 20 октября, в законную силу не вступил и может быть обжалован.