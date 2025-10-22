«Школьные» деньги выплатили почти всем

Так называемые «школьные» выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка по состоянию на 1 октября составили 400,645 млн рублей.

Об этом 20 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложила и.о.директора департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.

По ее словам, по состоянию на эту же дату для формирования выплат подано 80497 заявлений. Из них на утро 20 октября выплаты произведены на 80129 детей, что составляет 95,5% всех проживающих в Севастополе детей (100 % — это 83905 детей).

По словам Е.Сулягиной, в работе остаются 368 заявлений, по ним от банков поступили отказы.

— Мы с ними отработаем, у людей есть возможность до 15 ноября подать заявления, выплаты будут произведены до конца года, — сказала Е.Сулягина.

По ее словам, сейчас рассмотрению подлежат только по заявлениям, поданным до 1 октября. По новым заявлениям, поданным впервые, в соответствие с ранее принятым постановлением правительства принимаются решения об отказе. Мы сейчас отрабатываем только те заявления, которые были поданы до 1 октября.

— Это примерно расчетная цифра, которая нам статистика... мы предполагали, что порядка 80 тысяч детей у нас в городе сегодня проживает, — отреагировал на доклад губернатор Михаил Развожаев. Он поручил завершить всю работу по выплате «школьных» денег до 15 ноября.

Немного статистики и арифметики

По данным Крымстата, на 1 января 2025 года в Севастополе проживало 558302 человека, из них детей в возрасте от 0 до 18 лет — чуть более 102 тысяч человек.

В постановлении правительства Севастополя №370-ПП от 22.08.2025 года сказано, что на осуществление выплаты к 1 сентября департаменту труда и соцзащиты добавят 541,875 млн рублей при ближайшей корректировке бюджета города из зарезервированных департаментом финансов средств на «непрограммные расходы».

Предполагалось, что этих средств должно хватить. Если разделить 541,875 млн рублей на 5000 рублей, получим 108375 детей. И хватило! К 1 октября выяснилось, что детей в Севастополе не 108 тысяч, и даже не 102 тысячи, а 83905.

Продолжим занимательную статистику.

Количество избирателей в Севастополе (избирательный возраст в РФ — с 18 лет) на 1 июля 2025 года по данным Севгоизбиркома — 342786 человек.

Сложение реального количества детей и официального количества избирателей дает еще более интересную цифру — 427 тысячи человек. Такая получается арифметическая численность населения Севастополя.