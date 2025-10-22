Ремонт на Адмирала Октябрьского до конца года не закончат

Сдача подпорной стены на ул.Адмирала Октябрьского в декабре 2025 года, скорее всего, не состоится. Это следует из ответа департамента транспорта на информационный запрос «Севастопольской газеты» о ходе ремонтных работ на объекте.

Редакция поинтересовалась, почему на информационном щите на стройке указан срок окончания работ — 01.12.2025, а и.о.вице-губернатора Павел Иено несколько раз говорил, что к концу года запустят лишь рабочее движение по перекрытому с февраля спуску.

Из ответа дептранса следует, что строительно-монтажные работы на объекте выполняются параллельно с проектно-изыскательными. Поэтому «итоговые сроки реализации строительно-монтажных работ могут быть скорректированы после завершения проектирования и получения положительного заключения Госэкспертизы».

Подрядная организация АО «ВАД», выполняющая работы на данном объекте, в настоящее время завершает монолитные работы, устройство ливневой канализации, дорожной одежды, обустройство тротуаров, облицовку стен. Кроме того, строителям еще предстоит установить элементы освещения проезжей части, установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку и протянуть контактную сеть для движения электротранспорта.

Одна из подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского обрушилась в ноябре 2023 года. На второй стене по другую сторону улицы также зафиксированы деформации.

Проезд по улице перекрыт с 18 февраля 2025 года.