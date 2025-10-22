Операторы связи не ограничивали работу Telegram и WhatsApp

Нестабильная работа мессенджеров Telegram и WhatsApp на юге России не связана с блокировкой доступа операторами связи. Об этом ТАСС сообщили в ряде компаний сотовой и проводной связи.

Во вторник, 21 октября, сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp дважды фиксировались на юге РФ, в частности они не работали в Ростове-на-Дону, Сочи и Адыгее. В Ростове-на-Дону Telegram и WhatsApp не были доступны также по Wi-Fi. В Астрахани Telegram работал с низкой скоростью. В среду сбои также продолжаются в ряде регионов юга.

Оператор «Мегафона» подтвердил, что наблюдаются проблемы в работе мессенджеров «Скорее всего, причина не со стороны оператора, а именно у сервисов Telegram», — сказал оператор.

По данным «Билайн», в Волгоградской области ограничения введены Роскомнадзором в целях безопасности. В Ростове-на-Дону, уточнили в «Билайн», в целом ограничена работа мобильного интернета. «Точной информации, когда все восстановится, нет», — сказал оператор.

В ведущем интернет-провайдере Майкопа «Оргтехсервис» сообщили, что Telegram испытывает неполадки в Южном федеральном округе со вчерашнего дня, то же касается WhatsApp, который периодически становится недоступным. «Когда ситуация стабилизируется, все заработает, от нас это не зависит», — сказал оператор.

При этом ограничений на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp в настоящее время нет в Крыму и Абхазии.

О работе проводного интернета

Сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp фиксируются на юге РФ и при их использовании через проводной интернет. В частности, в ведущем интернет-провайдере домашнего проводного интернета Астраханской области «Реал» сообщили, что сбой работы мессенджеров связан с ошибками сервисов Amazon. Операторы связи не вводят локальные ограничения.

Оператор ростовского провайдера «Таймер» сообщил, что сбой в работе мессенджеров — глобальная проблема, провайдеры к этому отношения не имеют.

«По срокам восстановления информации нет. Мы не блокируем ничего, у нас все в полном доступе», — сказали в «Таймере».