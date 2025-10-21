Въездной участок трассы «Таврида» пока чище не стал

В очередной раз неудовлетворительное состояние севастопольского участка трассы «Таврида» в районе Президентской трассы отмечено 20 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— Не вижу позитивных изменений по ремонту отбойников, — обратился к и.о.директора департамента транспорта Станиславу Таматаеву глава города.

В ответ тот пояснил, что часть отбойников заказана, поскольку есть выгнутые элементы. Выполнения заказа ждут для последующей замены.

— «Таврида» — въезд в город, это наше лицо, должна быть в идеальном состоянии. Давайте там настройте как-то работу, — отреагировал на сообщение губернатор.

Поиск ответственных за уборку восьмого участка трассы «Таврида» ведется с июля 2025 года. Сначала ответственность за состояние этого участка трассы пытались возложить на федеральную обслуживающую организацию Упродор «Тамань», с требованием почистить желоба стока воды от скопившегося мусора и восстановить покореженный отбойник.

Однако после выяснилось, что это ответственность ГБУ «СевАвтодор», именно это предприятие должно заниматься приведением в надлежащий вид и желобов и отбойников.

Последний раз вопрос обсуждался в сентябре, однако положение дел с тех пор не поменялось.