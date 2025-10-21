Продолжат закупать дорожную технику

Об этом шла речь на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 20 октября.

В ходе заседания и.о.директора департамента транспорта Станислав Таматаев доложил о принимаемых мерах по подготовке к зиме и имеющейся дорожной технике.

— Для очистки автодорог от снежных заносов предполагается задействовать 15 единиц комбинированных дорожных машин, которые имеют отвалы, щетки, пескоразбрасыватели, семь самосвалов с отвалами на базе КамАЗа, два — с щетками, один трактор, автогрейдер и шесть погрузчиков, — сказал С.Таматаев.

По его словам, в 2025 году Сеавтодор закупил четыре автомобиля: две подметально-вакуумные машины, комбинированную дорожную машину и трактор. Они будут использоваться для содержания дорог в зимний и летний периоды.

— Техника нужна, и не только для уборки, — заявил С.Таматаев.

На это глава города обратился к своему первому заму Алексею Парикину с поручением продолжать закупать машины по наличию бюджетных средств.

На том же совещании С.Таматаев сообщил, что для размещения противогололедных материалов созданы производственные базы на Шабалина, Камышовском шоссе, в Ласпи, на асфальтобетонном заводе в поселке Штурмовое, в Инкермане.

По его словам, на 2025 год заготовлено 17 тонн холодных асфальтобетонных смесей для аварийного ямочного ремонта.