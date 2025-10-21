Обещают построить еще пять причалов

О завершении проектирования еще пяти причалов для Севастополя 20 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его словам, на сегодня проекты уже готовы, следующим этапом станет прохождение госэкспертизы.

— Мы проектируем пять причалов. У нас уже проектная документация готова, будем заходить в экспертизу, — сообщил чиновник. На вопрос о сроках выхода из экспертизы, он назвал первый квартал 2026 года.

На том же совещании С.Таматаев рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду катеров и причальной инфраструктуры.

— Проведена проверка знаний экипажей по содержанию механизмов в зимнее время и предупреждению аварийных случаев. Также проведен инструктаж по швартовке в сложных погодных условиях. Для гидротехнических сооружений подготовлены запасные отбойные устройства и запас песчано-солевой смеси, — доложил руководитель дептранса.

Он также заявил, что на сегодня паромы работают, а катера в связи со сменой сезона не меняют графика. Они работают с пяти утра до 23.30 для обеспечения транспортной доступности жителей Северной стороны.

На вопрос о пострадавших от шторма причалах, С.Таматаев сказал, что в ведомстве мониторят ситуацию. Причал на Михайловской батарее (на Радиогорке) две недели назад раскрепили по новому.

— Подтянули его, сейчас он в нормальном положении стоит, — ответил он.

Как сообщала ранее «Севастопольская газета», госконтракты на проведение проектно-изыскательских работ для реконструкции причалов заключены с ПАО «Мостотрест». Также оно подготовит документацию для строительства пассажирского причала на Радиогорке.