На углу улиц Генерала Петрова и Щербака построят жилой дом

Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом и встроенными помещениями собираются строить на участке, занятом какими-то промышленными складами и гаражами.

В документации строения на углу улиц Генерала Петрова, 20 и Щербака, 26 названы «офисными и бытовыми помещениями».

Проект строительства прошел историко-культурную госэкспертизу, так как эта территория входила в зону регулярной городской жилой застройки уже к началу Крымской войны. Вывод эксперта: «стройка не нарушает предмет охраны исторического поселения».

Жилой многоквартирный дом, который собираются строить на ул.Генерала Петрова, 20, по документации будет 3-4 этажным, с цокольным этажом и подземным паркингом. В итоге у здания будет пять этажей, а заявленная высота до конька крыши в 11,58 м окажется почти 15 метров.

Напротив участка, где будет вестись строительство, также собираются строить элитный жилой многоквартирный дом. Сейчас там расположено заброшенное здание бывшей трикотажной фабрики «Динамо».