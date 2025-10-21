Главная Новости

На углу улиц Генерала Петрова и Щербака построят жилой дом

Рябов Михаил

Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом и встроенными помещениями собираются строить на участке, занятом какими-то промышленными складами и гаражами.

В документации строения на углу улиц Генерала Петрова, 20 и Щербака, 26 названы «офисными и бытовыми помещениями».

Проект строительства прошел историко-культурную госэкспертизу, так как эта территория входила в зону регулярной городской жилой застройки уже к началу Крымской войны. Вывод эксперта: «стройка не нарушает предмет охраны исторического поселения».

Жилой многоквартирный дом, который собираются строить на ул.Генерала Петрова, 20, по документации будет 3-4 этажным, с цокольным этажом и подземным паркингом. В итоге у здания будет пять этажей, а заявленная высота до конька крыши в 11,58 м окажется почти 15 метров.

Напротив участка, где будет вестись строительство, также собираются строить элитный жилой многоквартирный дом. Сейчас там расположено заброшенное здание бывшей трикотажной фабрики «Динамо».

Продолжая работу на сайте, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Принять