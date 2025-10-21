Малые предприятия когда-то вырастут в большие

Исполняющий обязанности директора департамента экономразвития Денис Профатилов 21 октября отчитывался в заксобрании о работе за 2024 год. Его доклад неожиданно вызвал повышенный интерес у обычно неактивных депутатов.

Наиболее ярким, как обычно, оказалось выступление вице-спикера парламента Василия Пархоменко. Он не без иронии отметил, что малое предпринимательство заняло в экономике Севастополя большую нишу. Озвученные в докладе цифры депутата впечатлили: в малом бизнесе задействовано 60 тысяч человек, их доля прибыли в пополнении бюджета составляет 40%.

— Скажите, пожалуйста, если у нас эта сфера работает нормально, то почему Севастополь по таким показателям, как валовый региональный продукт находится чуть ли не на последнем месте? У нас ВВП (валовый внутренний продукт) на душу населения в два раза меньше, чем в среднем по России. Почему по производительности труда на одного работающего мы тоже в числе отстающих? А по средней заработной плате Севастополь — на 84-м месте? — задал вопросы парламентарий. И сам ответил. — Я вам скажу, почему. Потому что у нас из производства выпали крупные промышленные предприятия. У нас на развитие промышленности правительство выделило 85 млн рублей. Даже на сельское хозяйство мы направили в 10 раз больше!

По словам В.Пархоменко, в городе за 10 лет не построено ни одного крупного промышленного предприятия, а существующие находятся под угрозой ликвидации. Депутат напомнил, что не так давно руководитель банка ВТБ и по совместительству владелец Объединенной судостроительная корпорация (ОСК), которой принадлежит Севморзавод, — Андрей Костин объявил предприятие нерентабельным и собирается выставить его на продажу.

— Какой молодец! Получил безвозмездно от города предприятие и решил продавать. Ты уж верни его собственнику, если он тебе не нужен? — возмутился депутат-коммунист.

Далее В.Пархоменко привел цифры, озвученные митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым), так на строительство Нового Херсонеса было потрачено 60 млрд рублей. По подсчетам парламентария, строительство оперного театра на мысе Хрустальном может обойтись в 80 млрд рублей, а яхтенная марина в Балаклаве — в 40 млрд.

— То есть за три года потрачено три городских бюджета на объекты не первой значимости. А на поддержку промышленности — только 85 млн рублей!

В.Пархоменко считает, что такой подход в корне противоречит плану стратегического развития Севастополя. У города нет перспективы, если здесь не будет предприятий, работающих на оборонной комплекс.

На критику в адрес своего департамента Д.Профатилов ответил, что в городе все-таки есть крупные предприятия. И департамент работает с каждым из них в ручном режиме. Он уточнил, что правительство сосредоточено на создании и развитии комплекса промышленной инфраструктуры.

— Наша задача состоит в том, чтобы в экономическое развитие, в промышленные и прочие предприятия Севастополя шли инвестиции. Чтобы это все создавало рабочие места, налоги и пополнение бюджета. А сегодняшние небольшие предприятия, которые мы поддерживаем, завтра будут крупными, их продукцию будут продавать не только по всей стране, но и во всем мире, — неубедительно и немного пафосно пообещал Д.Профатилов.