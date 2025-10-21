Гаражное вино повезут на выставку в Белоруссию

Центр поддержки экспорта пригласил всех участников винного проекта «Терруар Севастополь» принять участие в выставке в Белоруссии и представить там свою продукцию.

Об этом рассказал исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов 21 октября на заседании заксобрания, где он докладывал депутатам о проблемах и перспективах развития малого и среднего предпринимательства в 2024 году.

Депутаты поинтересовались, какие меры поддержки предусмотрены департаментом для малых крестьянских хозяйств, занимающихся авторским виноделием. Севастопольские виноделы хотят продавать свое вино на рынках больших городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Сибири и Дальнего Востока.

Д.Профатилов заверил, что департамент не бросает виноделов на полпути и сопровождает их даже после того, как работа предприятий уже налажена.

— Мы стараемся их всячески поддерживать как раз именно в вопросе сбыта. Первое, что сейчас приходит на ум, у нас по линии центра поддержки экспорта в ближайшее время будет выставка в Белоруссии. Мы всех участников проекта терруара туда пригласили, — рассказал директор департамента.

Он заверил депутатов, что сам лично всем своим коллегам всегда рекомендует только севастопольское вино, которое, по его словам, все больше и больше становится популярным.

Согласно отчету, представленному Д.Профатиловым, именно Беларусь является главным экономическим партнером Севастополя по закупкам винодельческой продукции.

Приоритетный проект «Терруар Севастополь» реализуют в городе с 2018 года. Он предусматривает создание независимых винодельческих хозяйств, увеличение площади виноградников, обеспечение отрасли виноградарства и виноделия квалифицированными кадрами.

Показатели реализации проекта на октябрь 2025 года:

— 43 участника и два кандидата на вступление в проект;

— объем внебюджетных инвестиций превысил 10 млрд руб.;

— создано 530 рабочих мест.