Дожди, туманы и мокрый снег ждут юг России на этой неделе

Циклон, пришедший на территорию юга России, будет сопровождаться дождями и колебаниями температур. В среднем в регионах выпадет от 16 мм до 24 мм осадков, сообщили ТАСС синоптики регионов.

В Астраханской области ожидаются осадки вплоть до конца недели, максимально в сутки выпадет почти 16 мм осадков. Температура воздуха будет колебаться от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ночью температура будет опускаться до плюс 4 градусов. Похожая погода в Волгоградской и Ростовской областях, где местами пройдут кратковременные дожди. Температура днем будет достигать плюс 8-13 градусов, ночью опускаться до плюс 4-6 градусов, местами до минус 2 градусов. В северных районах Ростовской области прогнозируют заморозки до минус 4 градусов, а в Волгоградской — ночные и утренние туманы.

Крым и Кубань

Во власти циклона останется и Крым, где осадки ожидаются во второй половине недели. По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие дни ночные температуры воздуха будут немногим выше нуля — например, в региональном центре Симферополе около плюс трех. Днем — плюс 14-17 градусов, обильных осадков не ожидается, ветер будет северо-западный 7-12 метров в секунду.

«В среднем температура сейчас где-то на 1 градус ниже климатической нормы», — пояснила замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Она также уточнила, что к среде система фронтальных разделов атлантического циклона принесет на полуостров дожди. Ветер южный 10-15 метров в секунду, ночные температуры повысятся до 7-12 градусов тепла. К выходным дожди на полуострове усилятся, но температура останется прежней.

Осадки, которые будут сопровождаться мокрым снегом прогнозируют в Краснодарском крае. «В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, местами в регионе пройдут небольшие дожди, в горной зоне осадки будут сопровождаться мокрым снегом. Максимальная температура воздуха днем прогнозируется 22 октября — 16 градусов тепла. В то же время на Черноморском побережье воздух в среду прогреется до 20 градусов, а температура морской воды не будет превышать 19 градусов», — уточнили в Краснодарском гидрометцентре.