Дни открытых дверей в онкодиспансере предложено проводить чаще

В один из таких дней 18 октября в Севастопольском городском онкологическом диспансере было проконсультировано 75 женщин, выполнено 54 УЗИ и 42 маммографии. У 26 пациентов выявлено подозрение на заболевание. При подтверждении диагноза они начнут незамедлительное лечение.

О позитивном эффекте проведении самого мероприятия 20 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя упомянул губернатор Севастополя, По его мнению, с учетом большой востребованности и многочисленных позитивных отзывов, было бы целесообразно проводить такие мероприятия чаще, хотя бы дважды в месяц.

— Просто не так уже много женщин успевают посетить эти мероприятия, посмотрите, хотя бы два выходных в месяц... Понятно, что каждые выходные у нас нет такого ресурса, — обратился он к первому заместителю руководителя департамента здравоохранения Анне Островской.

В ответ А.Островская пообещала изыскать такую возможность.

Главное выявить вовремя

Скрытые симптомы и практически полное отсутствие характерных жалоб в самом начале заболевания являются главной причиной запоздалого выявления опухолей молочной железы. Именно эта особенность часто мешает своевременному обращению пациенток к специалистам и началу необходимого лечения.

«Пик заболеваемости приходится примерно на 55-60 лет, но данное заболевание сильно помолодело, то есть сейчас обнаружить у 30-летних опухоль не такая уж и редкость», — отмечает главный врач онкологического диспансера Василий Ощепков.

По статистике, вероятность полного выздоровления от рака молочной железы на ранних стадиях достигает 90%. Даже на втором этапе шансы остаются высокими — около 80%, однако дальнейшее прогрессирование опухоли резко снижает эти показатели до уровня 50% и ниже. Именно это показывает, насколько важным является своевременное обращение к врачу и регулярное прохождение профилактического обследования.