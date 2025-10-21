Альпинисты соревновались на заключительном этапе Кубка России

VI заключительный этап Кубка России по альпинизму в скальном классе прошел в Севастополе. Как сообщили в городской Федерации альпинизма и скалолазания, в соревнованиях приняли участие шесть связок из Севастополя, а также спортсмены из Вологодской, Ростовской, Самарской и Нижегородской областей.

Участникам соревнований нужно было в течение 10 часов преодолеть альпинистские маршруты на Форосском канте и Мшатка-Каясы, где и развернулась напряженная спортивная борьба. В результате первое место среди мужчин завоевали Александр Лисин (Нижний Новгород) и Павел Пушкарь (Ростов). На втором и третьем месте – севастопольские альпинисты Игорь Ткачев (он занял второе место) и Иван Добрыдин (третье). Наши спортсмены прошли наибольшее количество маршрутов и отстали от лидеров всего-то на 0,1 балла. Бронзовую награду завоевали Владимир Одоев и Андрей Звягин.

Зато севастопольские спортсменки Елена Левина и Дарья Ускова показали наилучший результат среди женщин, они обошли представительниц Вологодской области Асю Кукушкину и Марию Лысенко, ставших вторыми.

Все севастопольские спортсмены – члены сборной города Севастополя по альпинизму , они тренируются в Спортивная школа №7. Все севастопольцы, принявшие участие в VI этапе Кубка России, стали обладателями медалей.