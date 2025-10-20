В Крыму создают новый заповедник

На базе природного парка регионального значения «Мыс Мартьян» в Крыму будет создан одноименный государственный природный заповедник.

Площадь заповедника, который появится на территории городского округа Ялта в непосредственной близости от знаменитых парковых насаждений Никитского ботанического сада, составит 241,4 га, включая часть прилегающей акватории Черного моря. Соответствующее постановление подписано председателем Правительства России 15 октября, сообщила пресс-служба кабмина.

Повышение статуса этой территории обеспечит сохранение биологического разнообразия как наземной, так и морской частей создаваемого заповедника.

Район мыса Мартьян — один из немногих сохранившихся эталонных средиземноморских ландшафтов Крыма с уникальным составом наземной и морской флоры и фауны. Там произрастают реликтовые леса, а фауна насчитывает более 1300 видов животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В акватории, вошедшей в состав заповедника, обитает более 150 видов морских животных.

Создание особо охраняемой природной территории позволит снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку и создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения.